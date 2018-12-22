Лукашенко соболезнует в связи с гибелью польских шахтёров

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Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил телеграмму президенту Польши Анджею Дуде. Он выразил соболезнования в связи с гибелью польских граждан в результате взрыва в шахте около чешского города Карвина.

Белорусский лидер подчеркнул, что известие об этой трагедии граждане его страны восприняли «с глубокой печалью».

«В это тяжелое для вашей страны время от имени белорусского народа и себя лично выражаю искренние соболезнования вам, родным и близким погибших, а также передаю слова поддержки и желаю скорейшего выздоровления потерпевшим», — сказано в его послании.

Взрыв метана на шахте близ Карвина произошёл вечером 20 декабря. По последним данным, погибли 13 шахтёров, 12 из которых — граждане Польши. 10 работников получили ранения, один из них в критическом состоянии. Большинство пострадавших — также жители Польши.

23 декабря в стране объявлен общенациональный траур.