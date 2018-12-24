Лукашенко: РФ обещала компенсировать потери

https://news.ru/storage/news/58cc6036e40a5145703aa6acd167eeef/cd2da818-5344-4958-8653-86a09ee88215_850.jpg Mikhail Klimentyev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия отказалась от своих обязательств по выплате компенсаций от налогового манёвра в нефтяной отрасли, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Все вопросы по стоимости газа должны были быть закрыты ещё к середине 2018 года, однако Россия не пошла на предложения Белоруссии, подчеркнул Лукашенко. По его словам, Белоруссия на данный момент потеряла почти 4,5 миллиарда долларов. В ближайшие шесть лет эта цифра вырастет ещё на 10,5 миллиарда долларов.

«Россия обещала, что никогда не пойдёт на ухудшение экономической ситуации в Белоруссии и компенсирует все потери», — заявил Лукашенко на совещании по актуальным вопросам сотрудничества Москвы и Минска.

Как сообщал News.ru, президент РФ Владимир Путин встретится с главой Республики Беларусь Александром Лукашенко 25 декабря. Лукашенко приедет в Москву с рабочим визитом.