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Лукашенко пригрозил России потерей союзника

Александр Лукашенко Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не утрировать и прекратить обсуждать проблемы по потерям бюджета из-за налогового манёвра в Российской Федерации. Правительство должно искать другие надёжные источники, компенсирующие негативные моменты. 

Лукашенко призвал чиновников к самостоятельности в этом вопросе, чтобы не перекладывать проблему на плечи граждан Белоруссии.

«Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени в ближайшие годы, даже если бы мы ничего не компенсировали», — заявил Лукашенко на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году.

По мнению президента, отсутствие договорённостей с Россией не станет катастрофой. Белоруссия может «легко и без проблем заработать дополнительные $400 млн», так как белорусский ВВП по паритету покупательской способности достигает $80 млрд.

«Если руководство России изберёт такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил о поиске альтернативных вариантов поставки нефти в страну. В этом году планируется закончить модернизацию двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, после чего «Белоруссия сможет покупать нефть для последующей переработки не только у России», писал News.ru.


#россия #Белоруссия #АлександрЛукашенко
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