Лукашенко пригрозил России потерей союзника

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал не утрировать и прекратить обсуждать проблемы по потерям бюджета из-за налогового манёвра в Российской Федерации. Правительство должно искать другие надёжные источники, компенсирующие негативные моменты.
Лукашенко призвал чиновников к самостоятельности в этом вопросе, чтобы не перекладывать проблему на плечи граждан Белоруссии.
«Население не должно почувствовать никакого дополнительного бремени в ближайшие годы, даже если бы мы ничего не компенсировали», — заявил Лукашенко на совещании о социально-экономическом развитии страны в 2019 году.
По мнению президента, отсутствие договорённостей с Россией не станет катастрофой. Белоруссия может «легко и без проблем заработать дополнительные $400 млн», так как белорусский ВВП по паритету покупательской способности достигает $80 млрд.
«Если руководство России изберёт такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, это их выбор. Мы же их заставить не можем», — добавил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил о поиске альтернативных вариантов поставки нефти в страну. В этом году планируется закончить модернизацию двух белорусских нефтеперерабатывающих заводов, после чего «Белоруссия сможет покупать нефть для последующей переработки не только у России», писал News.ru.