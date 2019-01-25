Лукашенко принял новый декрет о табаке

https://news.ru/storage/news/8888995b3962c40f95b3562b3ebb1151/fc6ed5aa-0173-4d67-85a3-d8565b088dc1_850.jpg James Borchuck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Белоруссии принял декрет, ужесточающий «антитабачное» законодательство. Он касается также электронных сигарет и вейпов.

В частности, вводится запрет открытой выкладки жидкостей для электронных систем курения в витринах. Предусматриваются серьёзные ограничения по местам их продажи и потребления, сообщает государственное агентство БЕЛТА.

Также декрет запрещает рекламу таких изделий.

Для вступления в силу новых мер предусмотрен переходный период. Сначала вводится запрет на использование в вывесках слов, «тождественных или сходных с наименованием видов табачных изделий». С 2020 года продавать их можно будет только в крупных торговых точках площадью от 1000 кв. м. А с 2022 года табачные изделия нельзя будет размещать над кассами магазинов.

Ранее News.ru писал о том, что женщинам на сроке беременности в три месяца и выше запретили управлять автомобилем в Белоруссии. Ранее ограничение действовало с семи месяцев беременности.