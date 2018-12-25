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Лукашенко пригрозил США российской армией

Александр Лукашенко Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко

в мире [ версия для печати ]

Белоруссия и Россия готовы прямо сейчас ответить на появление военной базы США в Польше и на любые потенциальные угрозы, от неё исходящие.

Несмотря на то, что Минск находится ближе всего к структуре НАТО, застать врасплох страну у американцев не получится, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Российско-белорусская группировка войск в любой момент уже готова дать адекватный ответ на любую угрозу с Запада. Если у альянса или у США зачешутся руки, американским военачальникам стоит вспомнить о российских ракетах, чтобы тут же охладить свой пыл», — заявил Лукашенко.

Лукашенко отметил, что Белоруссия ни в каких военных базах не нуждается и даже боевую авиацию никто использовать не собирается.

Минск однозначно воспримет военную базу США как угрозу, заявил министр обороны Белоруссии Андрей Равков. По его словам, подобные шаги никак не могут способствовать росту мировой стабильности, информирует «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, что США планировали построить военную базу на территории Украины. Однако американская сторона эти данные опровергла, писал News.ru.


#сша #россия #армия #военнаябаза #АлександрЛукашенко #польша
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