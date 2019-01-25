Лукашенко предложил проверить чиновников на тугоухость

https://news.ru/storage/news/3a2062b501b89d0cb76c30cb41e8171e/26d3010f-070c-40b2-88ac-52a6c37e68fd_850.jpg Сергей Мальгавко/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил проверить слух чиновников, которые не выполняют его распоряжения.

Об этом сообщается на сайте главы государства.

Поводом для этого послужил диалог белорусского лидера с главой комиссии нижней палаты парламента по здравоохранению Людмилой Макариной-Кибак. Она рассказала президенту, что доктора получили учёную степень за разработку эффективной технологии оказания медпомощи пациентам с хроническим гнойным средним отитом.

«Мои уши посмотришь. А потом всех начальников исследуем, потому что не все нормально слышат, когда им распоряжения отдаешь, доводишь какие-то задачи», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что белорусы не должны выезжать из страны для лечения ушных заболеваний.

Как ранее писал News.ru, президент Белоруссии принял декрет, ужесточающий «антитабачное» законодательство. Он касается также электронных сигарет и вейпов. В частности, вводится запрет открытой выкладки жидкостей для электронных систем курения в витринах. Предусматриваются серьёзные ограничения по местам их продажи и потребления.