https://static.news.ru/photo/8fc9ebe4-8f74-11e9-a335-fa163e074e61_1024.jpg Александр Лукашенко и Си Цзиньпин Фото: Yan Yan, via www.imago-images.de/www.imago-images.de/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил председателю КНР Си Цзиньпину корзину продуктов со своей малой родины.

Политики встретились накануне в Бишкеке, где проходил саммит ШОС. Они обсудили не только вопросы внешней политики, но и обменялись подарками. Поводом стал день рождения лидера Китая. Глава РБ подарил ему бронзовую скульптуру аиста и корзинку, в которой находились продукты, собранные и выращенные в агрогородке Александрия, сообщает БелТа .

Тёплая встреча Александра Лукашенко и Си Цзиньпина подчеркнула особый характер сотрудничества Беларуси и Китая, а также отношений, сложившихся между их лидерами, — говорится в сообщении госагентства.

Лукашенко подарил статую, потому что аист является символом мудрости и долголетия, приносящим процветание.

Как ранее писал News.ru, лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко кратко обсудили вопросы двусторонних отношений «на полях» саммита стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке (Киргизия), сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.