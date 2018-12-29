Лукашенко подарил Путину на Новый год сало с картофелем

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Президенты Белоруссии и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал подарки на Новый год лидерам стран Содружества Независимых Государств и лично главе РФ Владимиру Путину.

Новогодние подарки президентам СНГ Лукашенко вручил 6 декабря в Санкт-Петербурге на неформальной встрече лидеров независимых государств.

«Это были эксклюзивные уникальные ёлочные шары ручной работы», — сообщила пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт в эфире телеканала «Беларусь 1».

Президенту Российской Федерации Владимиру Путину от лидера Белоруссии достались сало и несколько элитных сортов картофеля, каждый из которых предназначен для приготовления отдельных блюд: драников, пюре или запекания в духовке.

Эйсмонт пояснила, что Путин очень любит вкусное сало и сам заказал для себя такие подарки.

Также пресс-секретарь пояснила, что Лукашенко постоянно угощает зарубежных лидеров эксклюзивными сладостями, изготовленными по президентскому спецзаказу, и продуктами, выращенными на собственном подворье.

Ранее Александр Лукашенко на встрече с главой России Владимиром Путиным заявил, что главы двух государств никогда не смогут надоесть друг другу. По его мнению, этого не случится, потому что «есть вопросы, которые надо обсуждать, серьёзно поговорить о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом бренном мире», писал News.ru.