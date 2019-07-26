https://static.news.ru/photo/e3acd6be-af85-11e9-8f61-fa163e074e61_1024.jpg Президенты РБ и РФ Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск никогда не разорвёт отношения с Москвой. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.

При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия также хочет добрых отношений с Евросоюзом и США, пишет RNS .

Мы хотим добрых отношений с Западной Европoй, Евросоюзом, США, понимая, что значит ЕС и Америка, но мы никогда не станем рвать наши отнoшения, ни за какие деньги, с братской Россией, — сказал президент Белоруссии.

Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия являются братскими государствами, а его рейтинг среди россиян доходит до 60%. Москва не раз «подставляла своё плечо» Минску, также отметил белорусский лидер.

Ранее News.ru писал, что руководство Польши пригласило президента Белоруссии принять участие в памятных мероприятиях годовщины начала Второй мировой войны. 23 июля пресс-секретарь Лукашенко сообщила, что вопрос визита сейчас решается.