Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск никогда не разорвёт отношения с Москвой. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом.
При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия также хочет добрых отношений с Евросоюзом и США, пишет
Мы хотим добрых отношений с Западной Европoй, Евросоюзом, США, понимая, что значит ЕС и Америка, но мы никогда не станем рвать наши отнoшения, ни за какие деньги, с братской Россией, — сказал президент Белоруссии.
Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия являются братскими государствами, а его рейтинг среди россиян доходит до 60%. Москва не раз «подставляла своё плечо» Минску, также отметил белорусский лидер.
Ранее News.ru писал, что руководство Польши пригласило президента Белоруссии принять участие в памятных мероприятиях годовщины начала Второй мировой войны. 23 июля пресс-секретарь Лукашенко сообщила, что вопрос визита сейчас решается.