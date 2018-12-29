Лукашенко лично садится за руль несколько раз в неделю

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Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, что Александр Лукашенко «очень любит водить транспорт» и лично садится за руль несколько раз в неделю.

«Вы даже не представляете, что президент за рулем постоянно, как минимум несколько раз в неделю», — рассказала Эйсмонт телеканалу «Беларусь1».

Пресс-секретарь добавила, что белорусский лидер любит ездить по родным местам, там самым проверяя качество дорог.

Эйсмонт также подчеркнула, что президент находится в отличной физической форме, так как посещает спортивные тренировки несколько раз в неделю.

Ранее News.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал подарки на Новый год лидерам стран Содружества Независимых Государств и лично главе России. Путину от лидера Белоруссии достались сало и несколько элитных сортов картофеля, каждый из которых предназначен для приготовления отдельных блюд: драников, пюре или запекания в духовке.