Лукашенко: Белоруссию будут «пробовать на зуб»

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Александр Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 2019 и 2020 годы будут трудными для страны, так как её будут «пробовать на зуб» на предмет независимости.

«Не только 2019-й, но и 2020 год будет непростым. В эти два года нас будут очень сильно „пробовать на зуб“, достойны ли мы той независимости, о которой всегда и везде говорим», — цитирует БелТА Лукашенко.

Белорусский лидер уверен, что надо быть готовыми дать достойный ответ.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Белоруссии Сергей Румас подписал распоряжение о создании рабочей группы для обсуждения спорных вопросов с Россией. Её возглавит министр экономики Дмитрий Крутой. Рабочая группа будет вырабатывать предложения о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции и вносить их в Совет министров Беларуси. Аналогичная рабочая группа уже создана в России, её возглавил министр экономического развития Максим Орешкин.