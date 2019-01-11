Лукашенко: Белоруссию будут «пробовать на зуб»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 2019 и 2020 годы будут трудными для страны, так как её будут «пробовать на зуб» на предмет независимости.
«Не только 2019-й, но и 2020 год будет непростым. В эти два года нас будут очень сильно „пробовать на зуб“, достойны ли мы той независимости, о которой всегда и везде говорим», — цитирует БелТА Лукашенко.
Белорусский лидер уверен, что надо быть готовыми дать достойный ответ.
Ранее News.ru писал, что премьер-министр Белоруссии Сергей Румас подписал распоряжение о создании рабочей группы для обсуждения спорных вопросов с Россией. Её возглавит министр экономики Дмитрий Крутой. Рабочая группа будет вырабатывать предложения о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции и вносить их в Совет министров Беларуси. Аналогичная рабочая группа уже создана в России, её возглавил министр экономического развития Максим Орешкин.