USD  66.8605 EUR  77.2105
GOLD1,290 $   Brent60.20 $ Bitcoin3,669.08 $
МОСКВА-11°C21:29
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Лукашенко: Белоруссию будут «пробовать на зуб»

Александр Лукашенко Kremlin Pool/Global Look Press

Александр Лукашенко

в мире [ версия для печати ]

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 2019 и 2020 годы будут трудными для страны, так как её будут «пробовать на зуб» на предмет независимости.

«Не только 2019-й, но и 2020 год будет непростым. В эти два года нас будут очень сильно „пробовать на зуб“, достойны ли мы той независимости, о которой всегда и везде говорим», — цитирует БелТА Лукашенко.

Белорусский лидер уверен, что надо быть готовыми дать достойный ответ.

Ранее News.ru писал, что премьер-министр Белоруссии Сергей Румас подписал распоряжение о создании рабочей группы для обсуждения спорных вопросов с Россией. Её возглавит министр экономики Дмитрий Крутой. Рабочая группа будет вырабатывать предложения о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции и вносить их в Совет министров Беларуси. Аналогичная рабочая группа уже создана в России, её возглавил министр экономического развития Максим Орешкин.


#Белоруссия #лукашенко
самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
происшествия 18:58, 10 января 2019
Россиянина арестовали в Белоруссии за транзит наркотиков
в мире 14:38, 10 января 2019
Белоруссия планирует закупать нефть через Прибалтику
политика 13:49, 10 января 2019
Лукашенко: все проблемы Белоруссии с РФ решены
Лента новостей
в мире 21:26
Эммануэль Макрон опубликует «письмо французам»
в мире 21:21
Парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны
общество 21:11
Нелётная погода нарушила расписание Пулково
происшествия 21:02
Кинологи обследуют здание Павелецкого вокзала в Москве
происшествия 20:41
Полицейские застрелили трёх боевиков в Дагестане
Другие новости
в мире 21:26
Эммануэль Макрон опубликует «письмо французам»
в мире 21:21
Парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны
в мире 20:33
Киев разыскивает подозреваемого по делу Вороненкова
в мире 20:10
ОНК: Пол Уилан переведён в новую двухместную камеру
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top