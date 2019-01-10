Lufthansa стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы

Немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa AG стала крупнейшим авиаперевозчиком Европы по пассажирообороту (PRK-revenue passenger kilometers).
PRK учитывает количество пассажиров и протяженность всех путешествий, которые измеряют в пассажиро-километрах (пкм. — Прим.).
В 2018 году показатель RPK для Lufthansa увеличился до 284,56 млрд пкм. Это лучший показатель в Европе. Всего за прошедший год авиакомпания перевезла 142,3 млн пассажиров, установив новый рекорд. Об этом говорится в официальном сообщении, которое опубликовали на сайте компании.
Ранее News.ru писал, что финскую авиакомпанию Finnair признали самой безопасной в мире. Финны получили индекс риска в 93,91%, что является наивысшей оценкой. У Finnair не было серьёзных аварий или инцидентов, в том числе во время обучения персонала или технического обслуживания самолётов с 1960-х годов. Следом за Finnair следуют Norwegian Air и Singapore Airlines. Рейтинг составил немецкий исследовательский центр JACDEC.