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Lufthansa отрицает причастность к инциденту с самолётом Меркель

Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Немецкая авиакомпания Lufthansa опровергла информацию о причастности к инциденту с самолётом канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Подразделение Lufthansa Technik всегда соблюдало все предписания, связанные с авиационным правом. Это касается в том числе и обязательств в области документации», — сказал DPA представитель концерна Йенс Крюгер.

Вооружённые силы ФРГ пришли к выводу, что в ЧП на борту самолёта канцлера виновата авиакомпания Lufthansa. Из-за её оплошности инструкция для заменённого оборудования не была отправлена пилотам.

В конце ноября канцлеру пришлось прервать полёт в Аргентину на саммит «Большой двадцатки». Самолёт Airbus А340 Konrad Adenauer развернули из-за поломки в системе связи. Канцлеру был предоставлен другой лайнер, но она опоздала на встречу примерно на 12 часов.

Ранее News.ru писал о том, что Министерство обороны Германии собирается приобрести новый Airbus для канцлера Ангелы Меркель. Ведомство рассматривает возможность приобретения лайнера А330 или А350. Каждая модель стоит минимум €200 млн.


#Меркель #ФРГ #Lufthansa
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