Lufthansa отрицает причастность к инциденту с самолётом Меркель

https://news.ru/storage/news/277de5a4e0665f2dd4aa7877238d0550/ac7973e0-5686-49b4-8e1a-54653b22fab4_850.jpg Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Немецкая авиакомпания Lufthansa опровергла информацию о причастности к инциденту с самолётом канцлера Германии Ангелы Меркель.

«Подразделение Lufthansa Technik всегда соблюдало все предписания, связанные с авиационным правом. Это касается в том числе и обязательств в области документации», — сказал DPA представитель концерна Йенс Крюгер.

Вооружённые силы ФРГ пришли к выводу, что в ЧП на борту самолёта канцлера виновата авиакомпания Lufthansa. Из-за её оплошности инструкция для заменённого оборудования не была отправлена пилотам.

В конце ноября канцлеру пришлось прервать полёт в Аргентину на саммит «Большой двадцатки». Самолёт Airbus А340 Konrad Adenauer развернули из-за поломки в системе связи. Канцлеру был предоставлен другой лайнер, но она опоздала на встречу примерно на 12 часов.

Ранее News.ru писал о том, что Министерство обороны Германии собирается приобрести новый Airbus для канцлера Ангелы Меркель. Ведомство рассматривает возможность приобретения лайнера А330 или А350. Каждая модель стоит минимум €200 млн.