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Луценко знает заказчика убийства советника мэра Херсона

Юрий Луценко Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Юрий Луценко

в мире [ версия для печати ]

Следственным органам Украины известна фамилия заказчика убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в эфире украинского «5 канала».

«Фамилия будет озвучена, когда следователь-прокурор будет иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю», — сказал Луценко, отвечая на вопрос, кто убил Гандзюк.

В июле советницу мэра Херсона облили кислотой, через несколько месяцев она скончалась. 

Ранее News.ru писал, что все заказчики и организаторы убийства советницы мэра Херсона Екатерины Гандзюк установлены. «Это активность Гандзюк против одной из крупных коррупционных схем местной власти. И все, кто заказал это убийство, кто его организовывал, нами установлены», — сказал генпрокурор Украины Юрий Луценко, отметив, что следствие рассматривает «несколько десятков версий» убийства.


#украина #убийство
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