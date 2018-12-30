Луценко признал беспомощность ФБР в деле убийства Шеремета

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Павел Шеремет

Федеральное бюро расследований США не предоставило никакой помощи Генпрокуратуре Украины в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом глава ведомства Юрий Луценко заявил в интервью украинскому «Пятому каналу».

Генпрокурор затруднился ответить на вопрос, когда будет названо имя исполнителя громкого убийства, однако отметил, что круг подозреваемых серьёзно сузился — от нескольких тысяч до нескольких сотен человек.

Ранее News.ru сообщал, что в августе 2018 года родные Шеремета обратились в Печерский районный суд Киева с жалобой на бездействие Луценко.

Автомобиль Павла Шеремета взорвался утром 22 июля 2016 года, когда журналист ехал на работу. До сих пор не установлено, кто подложил в машину взрывное устройство и кто был заказчиком преступления.