https://static.news.ru/photo/e4ee56ee-9bfb-11e9-a941-fa163e074e61_1024.jpg Нино Катамадзе Фото: АГН «Москва»

Российский музыкант Юрий Лоза отреагировал на бойкот грузинской певицы Нино Катамадзе, которая объявила об отказе выступать в России и назвала президента РФ врагом. По его словам, он бы не пошёл на концерт артиста, опустившегося до подобных оскорблений.

Я бы не пошёл на концерт человека, который во всеуслышание заявил, что я — гад, сволочь или что-то ему должен, потому что не смог бы поверить в искренность его эмоций во время выступления. А кому-то все равно, — заявил он в интервью РИА Новости .

Он добавил, что некоторые организаторы концертов намеренно устраивают выступления таких артистов, а некоторые зрители любят, «когда их унижают».

Мотивы поступков у всех людей разные. Некоторые вообще любят поступать вопреки. Есть даже такие, которые любят, когда их унижают, хотя мне это непонятно, — резюмировал музыкант.

Ранее, как писал News.ru, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на отказ Катамадзе давать концерты в РФ. Представитель Кремля назвал её очень талантливой, однако отметил, что она, по всей видимости, совсем не разбирается в политике.