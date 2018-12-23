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Лондонский аэропорт заплатит за данные о владельцах дронов

Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Аэропорт Гатвик объявил награду в 50 тыс. фунтов стерлингов тому, кто сообщит информацию о людях, запустивших дроны. Передать данные можно через анонимную программу Crimestoppers.

Вся полученная информация будет передана в полицию, сообщает РИА Новости

Ранее News.ru сообщил о том, что аэропорт Гатвик был вынужден приостановить работу из-за двух беспилотников, которые прилетали и улетали несколько раз. Сначала полиция попыталась сбить их с помощью огнестрельного оружия, однако вскоре от этой идеи отказались из-за риска шальных пуль. Работа была возобновлена только спустя сутки. Полиция сначала задержала двух человек, подозреваемых в совершении этого преступления. Однако на следующий день все обвинения с них были сняты, а сами они отпущены на свободу.


#аэропорт #Лондон #Гатвик
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