Лондонский аэропорт заплатит за данные о владельцах дронов

https://news.ru/storage/news/dd22b41c8ff6742fa8d11287c6483397/11fb2ba9-0276-4969-a097-ae17f2ea6638_850.jpg Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Аэропорт Гатвик объявил награду в 50 тыс. фунтов стерлингов тому, кто сообщит информацию о людях, запустивших дроны. Передать данные можно через анонимную программу Crimestoppers.

Вся полученная информация будет передана в полицию, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru сообщил о том, что аэропорт Гатвик был вынужден приостановить работу из-за двух беспилотников, которые прилетали и улетали несколько раз. Сначала полиция попыталась сбить их с помощью огнестрельного оружия, однако вскоре от этой идеи отказались из-за риска шальных пуль. Работа была возобновлена только спустя сутки. Полиция сначала задержала двух человек, подозреваемых в совершении этого преступления. Однако на следующий день все обвинения с них были сняты, а сами они отпущены на свободу.