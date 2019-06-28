https://static.news.ru/photo/476f55e8-9b39-11e9-846d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Geovien So/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Правительство Великобритании приняло решение продолжить пристально следить за событиями в Гонконге и настаивать на соблюдении Совместной китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга, пишет ТАСС .

Мы твёрдо верим в то, что соблюдение принципа «одна страна, две системы» — лучший способ гарантировать, что Гонконг продолжит играть в Китае ключевую роль, а также сохранит свою репутацию и статус финансового и делового центра в глазах остального мира, — говорится в заявлении МИД Соединённого Королевства.

МИД также заявил, что для Великобритании важны укрепление отношений и развитие экономических связей с Гонконгом, в котором проживают сотни тысяч британских граждан. Несмотря на это, чуть ранее Лондон предупредил, что прекратит поставки оборудования и экипировки полиции Гонконга, если власти не проведут расследование случаев превышения полномочий полицейскими во время недавних беспорядков.

Ранее News.ru писал, что тысячи людей вышли на акцию в Гонконге в знак протеста против изменений в законе об экстрадиции, согласно которым правительство могло бы выдавать подозреваемых на материк.