https://static.news.ru/photo/bb8449d6-a1b8-11e9-a849-fa163e074e61_1024.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МИД Великобритании приветствует намерение президента Украины Владимира Зеленского разрешить конфликт в Донбассе.

Мы приветствуем готовность президента Зеленского, — заявил представитель внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости .

Кроме того, Лондон намерен дальше поддерживать «минские переговоры и работу Германии в рамках нормандского формата».

Ранее украинский лидер допустил снятие экономической блокады с Донбасса, если предприятия региона вернутся под контроль Киева.

Как писал News.ru, член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил, что Владимир Зеленский действительно заинтересован в прекращении военных действий в Донецкой народной республике, так как у него нет другого выхода.