Скрыть меню
Рубрики
Медиа
Архив
Последнее мнение
Все мнения
Михаил Щипанов
МИД Великобритании приветствует намерение президента Украины Владимира Зеленского разрешить конфликт в Донбассе.
Мы приветствуем готовность президента Зеленского, — заявил представитель внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости.
Мы приветствуем готовность президента Зеленского, — заявил представитель внешнеполитического ведомства в интервью РИА Новости.
Кроме того, Лондон намерен дальше поддерживать «минские переговоры и работу Германии в рамках нормандского формата».
Ранее украинский лидер допустил снятие экономической блокады с Донбасса, если предприятия региона вернутся под контроль Киева.
Как писал News.ru, член международного комитета Совфеда Олег Морозов заявил, что Владимир Зеленский действительно заинтересован в прекращении военных действий в Донецкой народной республике, так как у него нет другого выхода.
Yandex Zen
Facebook
Twitter
VKontakte
Odnoklassniki
Telegram
Владелец NewsOne Тарас Козак отрицает связи телеканала с российским Промсвязьбанком.
Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что конечные бенефициары телеканала NewsOne связаны с российским Промсвязьбанком. По его словам, этих данных достаточно для того, чтобы применить к телеканалу санкции.
Я, Тарас Романович...
Лондон поддержал готовность Зеленского разрешить конфликт в Донбассе