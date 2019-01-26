Лондон назвал условия признания Гуайдо главой Венесуэлы

Правительство Великобритании признает оппозиционера Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы, если президент Николас Мадуро в течение 8 дней не объявит о проведении новых выборов.
«Хуан Гуайдо является тем человеком, который должен вести Венесуэлу вперёд. Если в течение 8 дней не будут проведены новые и честные выборы, Соединённое Королевство признает его временным президентом», — говорится в заявлении главы британского МИДа Джереми Ханта в Twitter.
Как ранее сообщал News.ru, такую же позицию заняли Париж, Мадрид и Берлин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на это публикацией в Facebook, обратив внимание на синхронность таких заявлений.