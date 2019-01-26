Лондон назвал условия признания Гуайдо главой Венесуэлы

https://news.ru/storage/news/222b0a1d73a9709c7b17bc532c1ec27e/b1ee0635-41eb-4455-a468-95a2245521d7_850.jpg Roman Camacho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хуан Гуайдо (в центре)

Правительство Великобритании признает оппозиционера Хуана Гуайдо временным главой Венесуэлы, если президент Николас Мадуро в течение 8 дней не объявит о проведении новых выборов.

«Хуан Гуайдо является тем человеком, который должен вести Венесуэлу вперёд. Если в течение 8 дней не будут проведены новые и честные выборы, Соединённое Королевство признает его временным президентом», — говорится в заявлении главы британского МИДа Джереми Ханта в Twitter.

Как ранее сообщал News.ru, такую же позицию заняли Париж, Мадрид и Берлин. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на это публикацией в Facebook, обратив внимание на синхронность таких заявлений.