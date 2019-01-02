ЛНР заподозрила Киев в подготовке очередной провокации

https://news.ru/storage/news/6401d0adc26706f9624b4099c6fdd225/e03c4f94-f7d7-4ebf-83e4-f34fda7621b1_850.jpg Міністерство оборони України/Facebook

Ради повторного введения военного положения украинские власти могут устроить новую провокацию. К этому Киев подталкивают западные партнёры, снабжая его оружием.

Комментируя слова бывшего посла США на Украине Джона Хербста о планах по поставкам оружия, официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко отметил, что Запад продолжает «спонсировать братоубийственную войну» на востоке Украины.

По его словам, президент страны Петр Порошенко следует указаниям заокеанских кураторов, стремясь поднять свой рейтинг и отсрочить выборы главы государства. Это, в частности, можно сделать путём введения в стране военного положения, передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru сообщил о подозрениях в подготовке провокации в Донбассе, высказанных замглавы управления Народной милиции ДНР Эдуардом Басуриным. По его словам, киевские власти могут пойти на что угодно ради демонстрации миру «страданий украинского народа» и «акта агрессии» со стороны России.