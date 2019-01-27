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ЛНР: ВСУ роют траншеи на участке разведения сил

Минобороны Украины

в мире [ версия для печати ]

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил о новых нарушениях Минских соглашений со стороны украинской армии.

«По данным нашей разведки, ВСУ активно оборудуют траншеи для размещения в них вооружения и техники на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое», — сообщил журналистам Марочко.

Он также добавил, что именно с этих позиций был произведён обстрел больницы в Золотом-5 в начале недели.

Ранее News.ru писал о том, что народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны ВСУ на юге Донбасса, которые могут быть реализованы в момент нахождения там делегаций из стран Европы.


#донбасс #украина #ВСУ #лнр
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