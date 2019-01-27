ЛНР: ВСУ роют траншеи на участке разведения сил

https://news.ru/storage/news/52203c78871c8de6b4b2df555e09dcdb/62709552-8d85-4065-a062-bbf5030611ce_850.jpg Минобороны Украины

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил о новых нарушениях Минских соглашений со стороны украинской армии.

«По данным нашей разведки, ВСУ активно оборудуют траншеи для размещения в них вооружения и техники на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое», — сообщил журналистам Марочко.

Он также добавил, что именно с этих позиций был произведён обстрел больницы в Золотом-5 в начале недели.

Ранее News.ru писал о том, что народная милиция самопровозглашённой Донецкой народной республики опасается провокаций со стороны ВСУ на юге Донбасса, которые могут быть реализованы в момент нахождения там делегаций из стран Европы.