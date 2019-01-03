ЛНР: ВСУ могут ударить по Донбассу из миномётов

https://news.ru/storage/news/5fcd3adb47816718fe86dd23685d5afd/58fc1df6-82a6-40f0-9e1d-c2c60bddd74a_850.jpg Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Миномётные расчёты Вооружённых сил Украины прибыли к линии соприкосновения в Донбассе. Взводы расположились в населённом пункте Кряковка, сообщил официальный представитель Народной полиции самопровозглашённой ЛНР Андрей Марочко.

Местные правоохранители опознали 120-миллиметровые орудия «Молот», пишет РИА Новости. Использование данных установок на территории Украины запретили из-за множественных случаев разрыва миномёта.

Ранее News.ru сообщал о подрыве опоры железнодорожного моста в самопровозглашённой ДНР. Транспортная магистраль пересекала автодорогу Славянск — Донецк — Мариуполь. Погибших и пострадавших нет. Инцидент произошёл первого января 2019 года.