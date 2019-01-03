ЛНР: ВСУ могут ударить по Донбассу из миномётов

Миномётные расчёты Вооружённых сил Украины прибыли к линии соприкосновения в Донбассе. Взводы расположились в населённом пункте Кряковка, сообщил официальный представитель Народной полиции самопровозглашённой ЛНР Андрей Марочко.
Местные правоохранители опознали 120-миллиметровые орудия «Молот», пишет РИА Новости. Использование данных установок на территории Украины запретили из-за множественных случаев разрыва миномёта.
Ранее News.ru сообщал о подрыве опоры железнодорожного моста в самопровозглашённой ДНР. Транспортная магистраль пересекала автодорогу Славянск — Донецк — Мариуполь. Погибших и пострадавших нет. Инцидент произошёл первого января 2019 года.