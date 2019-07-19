Народная милиция ЛНР уточнила данные о пострадавших при обстреле в Первомайске. Среди семерых раненых — две девочки в возрасте 14 и 3,5 лет.
Город был обстрелян 20 июля украинскими силовиками. Девочка-подросток получила осколочное ранение пальцев правой руки и левого колена. Младший ребёнок — осколочное ранение правого века, сообщает Народная милиция ЛНР.
Власти республики призывают разобраться в том, почему Киев устроил миномётный обстрел города на Луганщине.
Ранее News.ru сообщал, что вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреливают город Первомайск в непризнанной Луганской народной республике (ЛНР). Погиб один мирный житель, ещё семь человек, в том числе малолетний ребёнок, получили ранения.