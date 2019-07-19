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В ДНР не верят в мирные намерения Киева и уверены, что силовики откроют огонь по населённым пунктам самопровозглашённой республики, как только в силу вступит новое перемирие. Это будет сделано для того, чтобы спровоцировать ответный огонь.

Новое перемирие должно наступить с 21 июля, дата согласована контактной группой по Донбассу на встрече в Минске. Главное условие в подписанном документе — прекращение огня и запрет на размещение оружия...