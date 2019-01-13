ЛНР: украинская рота отказалась выходить на позиции

https://news.ru/storage/news/5225485ecf7f8c467380f62077b989af/10015558-cb2d-4c64-a1e6-9fbc3457a7c7_850.jpg Андрей Марочко/vk.com

Андрей Марочко

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что рота 59-й мотопехотной бригады ВС Украины в полном составе отказалась от выхода на позиции у линии соприкосновения в Донбассе.

«По информации наших источников, 2-я рота 3-го батальона 59-й мотопехотной бригады ВС Украины в полном составе отказалась выходить на закреплённые за ними позиции», — рассказал Марочко.

По данным Народной милиции ЛНР, командир роты с позывным «Руслан» произвёл доклад вышестоящему командованию, в котором заявил о нежелании роты принимать участие в боевых действиях, «мотивируя это тем, что военнослужащие ждут ротации и хотят вернуться домой живыми».

Марочко также рассказал, что по данному факту на место дислокации роты прибыло подразделение военной службы правопорядка Украины (ВСП), чтобы провести расследование. Известно, что командира роты уволили из-за отказа выйти на свои позиции.

Как ранее писал News.ru, представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил о том, что украинские военные разместили во дворе жилого дома зенитный ракетный комплекс «Оса». Представители миссии ОБСЕ зафиксировали размещение ЗРК. В ЛНР считают, что украинская сторона готовит вооружённое наступление на Донбасс. Военные разместили самоходные артиллерийские установки, бронетехнику недалеко от населённых пунктов Луганское и Макарово. Украина также перебросила в район Сватово четыре вертолёта и формирует колонну из 150 единиц автомобильной и военной техники.