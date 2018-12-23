ЛНР определила места концентрации бойцов ВСУ

Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что увеличение присутствия ВСУ наблюдается в районе трёх населенных пунктов в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина продолжает стягивать запрещённое оружие к линии соприкосновения в нарушение Минских договорённостей.
По данным разведки ЛНР, танки в количестве до роты сосредоточены в районах Лисичанска, Попасной и Белой Горы. Данная информация передана мониторинговой миссии ОБСЕ, уточнил Осадчий, сообщают «Известия».
Ранее News.ru писал, что новая партия вооружения переброшена к территории Донбасса. Она предназначена для нужд украинских силовиков, заявили в Народной милиции Луганской народной республики.