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ЛНР определила места концентрации бойцов ВСУ

Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что увеличение присутствия ВСУ наблюдается в районе трёх населенных пунктов в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина продолжает стягивать запрещённое оружие к линии соприкосновения в нарушение Минских договорённостей.

По данным разведки ЛНР, танки в количестве до роты сосредоточены в районах Лисичанска, Попасной и Белой Горы. Данная информация передана мониторинговой миссии ОБСЕ, уточнил Осадчий, сообщают «Известия».

Ранее News.ru писал, что новая партия вооружения переброшена к территории Донбасса. Она предназначена для нужд украинских силовиков, заявили в Народной милиции Луганской народной республики. 


#донбасс #ВСУ #лнр
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