ЛНР определила места концентрации бойцов ВСУ

https://news.ru/storage/news/0b0df5df1a770eb7f9ebf16b288a0369/d0061b66-e305-4283-8bce-a5de9bae5782_850.jpg Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что увеличение присутствия ВСУ наблюдается в районе трёх населенных пунктов в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина продолжает стягивать запрещённое оружие к линии соприкосновения в нарушение Минских договорённостей.

По данным разведки ЛНР, танки в количестве до роты сосредоточены в районах Лисичанска, Попасной и Белой Горы. Данная информация передана мониторинговой миссии ОБСЕ, уточнил Осадчий, сообщают «Известия».

Ранее News.ru писал, что новая партия вооружения переброшена к территории Донбасса. Она предназначена для нужд украинских силовиков, заявили в Народной милиции Луганской народной республики.