ЛНР обвинила Киев в нарушении перемирия в первый день года

Украинские военные в течение 1 января один раз обстреляли территорию непризнанной ЛНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрелам подвергся район населённого пункта Золотое-5. Сведения о пострадавших мирных жителях, а также о разрушениях уточняются, передаёт РИА Новости.
Как писал News.ru, 31 декабря Киев трижды обстрелял ЛНР. До этого участники контактной группы поддержали решение ввести режим устойчивого и бессрочного прекращение огня в Донбассе с 29 декабря.