ЛНР обвинила Киев в нарушении перемирия в первый день года

https://news.ru/storage/news/69dfd7b1bcfa172a41c5e68763baf28f/6177431f-3a62-4bcb-8cc7-9c78e83c97e7_850.jpg Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские военные в течение 1 января один раз обстреляли территорию непризнанной ЛНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подвергся район населённого пункта Золотое-5. Сведения о пострадавших мирных жителях, а также о разрушениях уточняются, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, 31 декабря Киев трижды обстрелял ЛНР. До этого участники контактной группы поддержали решение ввести режим устойчивого и бессрочного прекращение огня в Донбассе с 29 декабря.