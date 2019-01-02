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ЛНР обвинила Киев в нарушении перемирия в первый день года

Michael Forster Rothbart/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Украинские военные в течение 1 января один раз обстреляли территорию непризнанной ЛНР. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрелам подвергся район населённого пункта Золотое-5. Сведения о пострадавших мирных жителях, а также о разрушениях уточняются, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, 31 декабря Киев трижды обстрелял ЛНР. До этого участники контактной группы поддержали решение ввести режим устойчивого и бессрочного прекращение огня в Донбассе с 29 декабря.


#донбасс #украина #лнр #обстрел
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