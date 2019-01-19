ЛНР и ДНР договорились о совместных учениях

https://news.ru/storage/news/cc25bcbdfaff3dd754e7c8b36930581a/068e384e-fe60-4510-b6e1-4150210fa7b0_850.jpg Markiian Lyseiko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МЧС и силовые ведомства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик проведут совместные учения. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он уточнил, что учения по ликвидации гуманитарных катастроф и чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни населения, пройдут с 22 по 25 января. При этом Марочко отметил, что в случае агрессии с украинской стороны силовики ЛНР оперативно отреагируют контрмерами и дадут адекватный ответ, сообщает РИА Новости.

О необходимости совместных учений некоторое время назад говорили главы республик — Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Основанием для этого послужили регулярные нарушения Киевом режима перемирия.

Ранее News.ru сообщил о том, что украинская армия проводит учебные стрельбы на границе ЛНР. По словам Марочко, в них участвуют танки, противотанковые орудия и миномёты. В республике полагают, что действия ВСУ могут спровоцировать очередной виток конфликта.