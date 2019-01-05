ЛНР: действия Киева нарушают конституцию Украины

https://news.ru/storage/news/898aa8dbbbaf7cb4839d1377194513bd/295392dd-71f5-4419-99e1-8a472c7c88a1_850.jpg Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Закрытие Киевом всех избирательных участков на территории РФ является нарушением конституции Украины. Центризбирком ликвидировал пять заграничных пунктов для голосования в России, заявил представитель самопровозглашённой ЛНР в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник.

«Это противоречит Конституции Украины, где всем гражданам гарантируется избирательное право за исключением лишь недееспособных», — подытожил политик.

Закрытые избирательные участки располагались в посольстве Украины в Москве, генконсульствах в Ростове-на-Дону, в Санкт-Петербурге, а также в Екатеринбурге и Новосибирске.

Ближайшие выборы состоятся на Украине 31 марта 2019 года. Жители страны узнают имя нового президента.

Ранее News.ru сообщал о начале в последний день 2018 года предвыборной кампании на Украине. Центризбирком будет регистрировать кандидатов до 3 февраля. Сейчас на эту должность претендуют 17 человек.