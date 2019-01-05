ЛНР: действия Киева нарушают конституцию Украины

Закрытие Киевом всех избирательных участков на территории РФ является нарушением конституции Украины. Центризбирком ликвидировал пять заграничных пунктов для голосования в России, заявил представитель самопровозглашённой ЛНР в политической подгруппе в Минске Родион Мирошник.
«Это противоречит Конституции Украины, где всем гражданам гарантируется избирательное право за исключением лишь недееспособных», — подытожил политик.
Закрытые избирательные участки располагались в посольстве Украины в Москве, генконсульствах в Ростове-на-Дону, в Санкт-Петербурге, а также в Екатеринбурге и Новосибирске.
Ближайшие выборы состоятся на Украине 31 марта 2019 года. Жители страны узнают имя нового президента.
Ранее News.ru сообщал о начале в последний день 2018 года предвыборной кампании на Украине. Центризбирком будет регистрировать кандидатов до 3 февраля. Сейчас на эту должность претендуют 17 человек.