Литва наградила воевавших за фашистов «лесных братьев»

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Сейм Литвы вручил премии Свободы семерым партизанам, боровшимся против Советского Союза.

По словам представителя премии Радвиле Моркунайте-Микуленене, они являются борцами за свободу, противостоявшими «советской оккупации».

Один из награжденных, Йонас Кадженис, в ходе получения награды констатировал, что «безбожная большевистская оккупация убила не только тело, но и душу литовского народа».

«Лесные братья» действовали с 1940 по 1950-е годы на территории Прибалтики.

Ранее News.ru писал о том, что осенью прошлого года сейм Литвы признал одного из лидеров националистического формирования «лесные братья» Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса руководителем республики в 1954–1957 годах. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила власти Литвы в переписывании истории и издевательстве над памятью жертв бандитского террора. Кроме того, она отметила, что Литва «забывает о своих лучших сыновьях и дочерях, воевавших с фашизмом на полях Второй мировой войны».