https://static.news.ru/photo/74418ca2-a837-11e9-91e8-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Eibner-Pressefoto_Koch/imago-images.de/Global Look Press

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что страны Прибалтики хотят расширить присутствие войск США для противостояния России. По его словам, сдерживающий Москву потенциал можно увеличить, если на базах НАТО в регионе появятся американские подразделения ПВО малого радиуса действия.

Усиление размещённых в Латвии, Литве и Эстонии батальонов НАТО серьёзно снизит шансы на возникновение вооруженного конфликта с Россией, отметил Кароблис в интервью Defense News .

США — это самый мощный союзник, и их сдерживающее влияние нельзя сравнить с ролью других союзников. Я уверен в том, что Россия не осмелится прощупать НАТО в том случае, если американские боевые подразделения будут находиться в трёх прибалтийских государствах на постоянной основе, — цитирует издание литовского министра.

Ранее News.ru сообщал, что Россия готовится к ведению региональных войн в Европе. Из-за своего географического положения ключевую роль в них будет играть Германия. Поэтому немецкое правительство должно максимально быстро привести бундесвер в боевую готовность, чтобы предотвратить «неожиданный удар», подкреплённый ядерной угрозой. Об этом говорится в статье газеты Die Welt.