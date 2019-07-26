Фото: facebook.com/belarusmfa

Министерство финансов США продлило до 25 октября 2019 года лицензию американской нефтегазовой компании Chevron на ведение деятельности на территории Боливарианской Республики, в частности, совместно с венесуэльской госкомпанией PDVSA.

Кроме того, разрешение получили нефтесервисные корпорации Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford, говорится в распространённом заявлении Минфина. Как ранее писал News.ru, норвежская Equinor согласовала покупку 40% доли в месторождении в Северном...