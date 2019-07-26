Временный поверенный в делах Литвы был вызван в МИД Белоруссии из-за вмешательства правительства в коммерческую сделку с участием белорусской компании.
В Министерство иностранных дел Республики Беларусь был вызван временный поверенный в делах Литовской Республики в Республике Беларусь, которому был заявлен протест, — сообщили в МИД Белоруссии.
Основанием для протеста стало исключение из коммерческого проекта белорусской компании под предлогом «несоответствия интересам национальной безопасности». Этот предлог белорусские дипломаты охарактеризовали как «откровенно недружественный».
Как писал News.ru, посол Белоруссии в Анкаре Андрей Савиных сообщил, что раненный в Турции белорусский дипломат пришёл в сознание. Его уже посетила жена. На дипломата Александра Поганшева напал его сосед по дому, который позднее покончил с собой. Причиной конфликта стала бытовая ссора.