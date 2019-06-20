https://static.news.ru/photo/9942f62c-93b4-11e9-a0a3-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Russian FSB press service/Global Look Press

Литовский суд приговорил к четырём годам и девяти месяцам тюрьмы каждого из двух граждан за шпионаж в пользу РФ.

Подсудимые признались в том, что вели шпионскую деятельность около пяти лет. В частности, они сообщали российской стороне информацию об авиабазе миссии НАТО, сообщает AFP .

Ранее News.ru писал, что родственники арестованного в России по обвинению в шпионаже Пола Уилана обеспокоены отсутствием писем от него, заявил брат американца. По словам Дэвида Уилана, контакты его брата с посольством США в Москве ограничили.