Литовский суд приговорил к четырём годам и девяти месяцам тюрьмы каждого из двух граждан за шпионаж в пользу РФ.
Подсудимые признались в том, что вели шпионскую деятельность около пяти лет. В частности, они сообщали российской стороне информацию об авиабазе миссии НАТО, сообщает
Ранее News.ru писал, что родственники арестованного в России по обвинению в шпионаже Пола Уилана обеспокоены отсутствием писем от него, заявил брат американца. По словам Дэвида Уилана, контакты его брата с посольством США в Москве ограничили.