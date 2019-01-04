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Лихорадку Эбола подозревают у шведского пациента

АГН «Москва»/Сергей Киселев

в мире [ версия для печати ]

Пацента городской больницы Энчепинга (Швеция) перевели в соседний город Уппсала. Теперь он содержится в инфекционной клинике с подозрением на лихорадку Эбола.

Точная информация о наличии у него этой болезни появится к вечеру 4 января, сообщает Local Sweden. Именно тогда будут готовы результаты анализов.

В региональных властях отметили, что сейчас есть лишь подозрение и у пациента могут быть совершенно другие болезни. Однако станция скорой помощи в Энчепинге закрыта, а медперсонал, который контактировал с больным, находится под присмотром.

Ранее News.ru писал о том, что количество заражений вирусом смертельной геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 326, свыше 200 человек погибли.


#эбола #Швеция
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