Лихорадку Эбола подозревают у шведского пациента

Пацента городской больницы Энчепинга (Швеция) перевели в соседний город Уппсала. Теперь он содержится в инфекционной клинике с подозрением на лихорадку Эбола.
Точная информация о наличии у него этой болезни появится к вечеру 4 января, сообщает Local Sweden. Именно тогда будут готовы результаты анализов.
В региональных властях отметили, что сейчас есть лишь подозрение и у пациента могут быть совершенно другие болезни. Однако станция скорой помощи в Энчепинге закрыта, а медперсонал, который контактировал с больным, находится под присмотром.
Ранее News.ru писал о том, что количество заражений вирусом смертельной геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго достигло 326, свыше 200 человек погибли.