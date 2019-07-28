https://static.news.ru/photo/652da1ee-b0c3-11e9-a4d7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

В одном из зданий Еревана лифт с двумя пассажирами сорвался в шахту. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.

По данным ведомства, инцидент произошёл из-за обрыва троса лифта. Находящиеся в нём люди упали с 12-метровой высоты. Оба пассажира получили тяжёлые травмы, позже один их них скончался в больнице, уточняет ТАСС .

Как ранее писал News.ru, в одной из севастопольских новостроек рухнул лифт с тремя пассажирами. В результате инцидента 64-летняя пенсионерка получила травму ноги и была госпитализирована.