В одном из зданий Еревана лифт с двумя пассажирами сорвался в шахту. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.
По данным ведомства, инцидент произошёл из-за обрыва троса лифта. Находящиеся в нём люди упали с 12-метровой высоты. Оба пассажира получили тяжёлые травмы, позже один их них скончался в больнице, уточняет
Как ранее писал News.ru, в одной из севастопольских новостроек рухнул лифт с тремя пассажирами. В результате инцидента 64-летняя пенсионерка получила травму ноги и была госпитализирована.