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Израиль восстановил отношения с африканской страной

Mikolaskova Lucie/CTK/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил о восстановлении дипотношений с Чадом. Документ подписан с президентом африканской страны Идриссом Деби Итно.

Соглашение одобрено сторонами во время визита политика из еврейского государства в республику, пишет ТАСС.

Дипломатическое сотрудничество было прервано в 1972 году.

Ранее News.ru писал о новом авианалёте ЦАХАЛа на территорию Сирии. Удару подверглись южные провинции САР. По сообщению оборонного ведомства республики, все вражеские ракеты уничтожила система ПВО.


#израиль #БиньяминНетаньяху #чад
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