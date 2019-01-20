Израиль восстановил отношения с африканской страной

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил о восстановлении дипотношений с Чадом. Документ подписан с президентом африканской страны Идриссом Деби Итно.
Соглашение одобрено сторонами во время визита политика из еврейского государства в республику, пишет ТАСС.
Дипломатическое сотрудничество было прервано в 1972 году.
Ранее News.ru писал о новом авианалёте ЦАХАЛа на территорию Сирии. Удару подверглись южные провинции САР. По сообщению оборонного ведомства республики, все вражеские ракеты уничтожила система ПВО.