Израиль восстановил отношения с африканской страной

https://news.ru/storage/news/7ef8b7b903d54dc7ccf7151e271835d1/154ec0ca-0a84-494a-9a9a-19718537f167_850.jpg Mikolaskova Lucie/CTK/Global Look Press

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху объявил о восстановлении дипотношений с Чадом. Документ подписан с президентом африканской страны Идриссом Деби Итно.

Соглашение одобрено сторонами во время визита политика из еврейского государства в республику, пишет ТАСС.

Дипломатическое сотрудничество было прервано в 1972 году.

Ранее News.ru писал о новом авианалёте ЦАХАЛа на территорию Сирии. Удару подверглись южные провинции САР. По сообщению оборонного ведомства республики, все вражеские ракеты уничтожила система ПВО.