Первое рабочее заседание саммита "Большой двадцатки", который начался в Осаке, открылся церемонией фотографирования. Хозяин мероприятия премьер Японии Синдзо Абэ лично встречал каждого из участников.
Когда все собрались, лидеров пригласили сделать общую фотографию. Участников саммита расположили в три ряда. В центре первой линии встал Абэ. По обеим сторонам от него - прошлогодний и будущий председатели G20: президент Аргентины Маурисио Макри и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.
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Как писал News.ru, Путин примет участие в четырёх рабочих заседаниях саммита. Между этими мероприятиями у него запланировано девять встреч с лидерами иностранных государств.