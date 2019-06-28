https://static.news.ru/photo/0b707604-9958-11e9-905d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Li Gang/Xinhua/Global Look Press

Первое рабочее заседание саммита "Большой двадцатки", который начался в Осаке, открылся церемонией фотографирования. Хозяин мероприятия премьер Японии Синдзо Абэ лично встречал каждого из участников.

Когда все собрались, лидеров пригласили сделать общую фотографию. Участников саммита расположили в три ряда. В центре первой линии встал Абэ. По обеим сторонам от него - прошлогодний и будущий председатели G20: президент Аргентины Маурисио Макри и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

Как уточняет ТАСС , президент России Владимир Путин расположился в первом ряду по левую руку от Макри. Рядом с ним встал председатель КНР Си Цзиньпин.

Как писал News.ru, Путин примет участие в четырёх рабочих заседаниях саммита. Между этими мероприятиями у него запланировано девять встреч с лидерами иностранных государств.