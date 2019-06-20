https://static.news.ru/photo/4d7c962e-93b1-11e9-b652-fa163e074e61_1024.jpg Фото: imagebroker/thomas kroeger

Источник в Евросовете рассказал, что лидерам государств, прибывшим в Брюссель на саммит ЕС, на ужин были поданы спаржа с копчёным лососем, фруктовый тарт и ростбиф.

Политики приступили к выбору кандидата на пост председателя Еврокомиссии. Обсуждение на данный момент продолжается, сообщает ТАСС .

Как уже писал News.ru, политический истеблишмент Евросоюза оказался перед новой проблемой. Из-за того, что европейские консерваторы не набрали убедительного большинства голосов, вновь обострился, казалось бы, решённый вопрос о том, кто станет новым руководителем Европейской комиссии (ЕК) и заменит на этом посту Жан-Клода Юнкера