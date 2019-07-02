Индонезийская полиция арестовала одного из руководителей и четырёх участников связанной с «Аль-Каидой» (организация запрещена в РФ) и «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в РФ) террористической группировки «Джамаа Исламия».
По некоторым данным, Пара Виджаянто задержали 29 июня вместе с женой, водителем и активными членами организации в городе Бекаси в Западной Яве.
Пресс-секретарь Национальной полиции Индонезии бригадный генерал Деди Прасетио отметил, что арестованный вступил в группировку в начале 2000-х годов и отвечал за разведку. После задержания её экс-лидера Абу Бакара Баашира он стал одним из руководителей «Джамаы Исламии».
Между 2013 и 2018 годами под руководством Виджаянто организация направила в Сирию около шести групп боевиков для прохождения обучения в лагерях «Исламского государства» и участия в боевых действиях.
Ещё два члена группировки, один из которых является ближайшим помощником руководителя, были арестованы 30 июня в Восточной Яве, передаёт
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