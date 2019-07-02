https://static.news.ru/photo/d9371a84-9c9b-11e9-9c7e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Ajun Ally/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Индонезийская полиция арестовала одного из руководителей и четырёх участников связанной с «Аль-Каидой» (организация запрещена в РФ) и «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в РФ) террористической группировки «Джамаа Исламия».

По некоторым данным, Пара Виджаянто задержали 29 июня вместе с женой, водителем и активными членами организации в городе Бекаси в Западной Яве.

Пресс-секретарь Национальной полиции Индонезии бригадный генерал Деди Прасетио отметил, что арестованный вступил в группировку в начале 2000-х годов и отвечал за разведку. После задержания её экс-лидера Абу Бакара Баашира он стал одним из руководителей «Джамаы Исламии».

Между 2013 и 2018 годами под руководством Виджаянто организация направила в Сирию около шести групп боевиков для прохождения обучения в лагерях «Исламского государства» и участия в боевых действиях.

Ещё два члена группировки, один из которых является ближайшим помощником руководителя, были арестованы 30 июня в Восточной Яве, передаёт Jakarta Globe .

Ранее News.ru писал, что Федеральная служба безопасности заявила о предотвращении теракта в Саратове. Атаку в людном месте готовил россиянин, член группировки ИГ. Его застрелили при задержании.