Мураев раскритиковал Порошенко за «томос-тур»

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Евгений Мураев

Кандидат в президенты Украины от партии «Наши» Евгений Мураев раскритиковал главу Украины Петра Порошенко за «томос-тур».

«Самой постыдной рекламой начавшейся избирательной кампании, безусловно, будет "томос-тур" Петра Алексеевича», — написал в Facebook Мураев.

Он считает, что действующий президент Украины ведёт себя недостойно и своими действиями ежедневно добавляет несколько статей к своим преступлениям, нарушая равноправие граждан. Мураев также назвал Порошенко «антигарантом Конституции».

«Возня с предвыборной церковью настолько не от мира сего, что в какие-то моменты просто берёт оторопь», — добавил Мураев.

Ранее Евгений Мураев подал документы в ЦИК. Он стал шестым кандидатом на пост президента Украины. Выборы пройдут 31 марта.

Как писал News.ru, в пресс-службе ЦИК Украины сообщили, что зарегистрировано пять кандидатов. Согласно официальному сообщению, зарегистрированы кандидатами в президенты лидер социал-демократов и член партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Каплин, экс-министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко, экс-глава Службы безопасности Украины и председатель партии «Справедливость» Валентин Наливайченко, мэр Львова Андрей Садовый, а также самовыдвиженец, профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Виталий Скоцик.