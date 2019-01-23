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Лидер оппозиции Венесуэлы принёс присягу

Хуан Гуайдо Roman Camacho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Хуан Гуайдо

в мире [ версия для печати ]

Спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо принёс присягу на митинге в Каракасе.

Гуайдо поклялся исполнять обязанности президента.

Ранее Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом.  Его кандидатуру признали США, Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика. Президент США Дональд Трамп заявил, что жители Венесуэлы слишком долго страдали от нелегитимного режима.

Массовые протесты против президента Николаса Мадуро в Каракасе и других городах Венесуэлы начались 23 января. Участие в них принимают тысячи граждан. Национальная гвардия Венесуэлы применяет водомёты, резиновые пули и слезоточивый газ против участников массовых беспорядков. Десятки протестующих пострадали. Число погибших уточняется.

Как писал News.ru, Россия признала законно избранным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро. Позиция страны в этом вопросе не поменяется, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Такого же мнения придерживаются и власти Мексики.


#венесуэла #николасмадуро #присяга #ХуанГуайдо
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