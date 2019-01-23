Лидер оппозиции Венесуэлы принёс присягу

Спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо принёс присягу на митинге в Каракасе.
Opposition Leader Juan #Guaido declares himself 'Interim-President' #Venezuela pic.twitter.com/hqsDTf304Z— Jeff Scott (@JeffSco67130803) 23 января 2019 г.
Гуайдо поклялся исполнять обязанности президента.
Ранее Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом. Его кандидатуру признали США, Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор и Коста-Рика. Президент США Дональд Трамп заявил, что жители Венесуэлы слишком долго страдали от нелегитимного режима.
Массовые протесты против президента Николаса Мадуро в Каракасе и других городах Венесуэлы начались 23 января. Участие в них принимают тысячи граждан. Национальная гвардия Венесуэлы применяет водомёты, резиновые пули и слезоточивый газ против участников массовых беспорядков. Десятки протестующих пострадали. Число погибших уточняется.
Как писал News.ru, Россия признала законно избранным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро. Позиция страны в этом вопросе не поменяется, заявил зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Такого же мнения придерживаются и власти Мексики.