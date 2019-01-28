Лидер «Океана Эльзы» отказался идти в президенты Украины

https://news.ru/storage/news/8b8e0cb7e8e6f8312a57d1f27c350961/fe34e998-7f88-49d6-970e-ecf0ef10b893_850.jpg Nadezhda Lebedeva/Global Look Press

Святослав Вакарчук

Украинский музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук не намерен участвовать в президентских выборах, которые пройдут в стране в марте 2019 года. Однако при этом он заявил, что не собирается «стоять в стороне».

«Я неоднократно заявлял, власть как таковая, президентский пост как таковой — мне не интересны. Меня интересуют настоящие изменения в стране. И чтобы расставить все точки над „I“, снять все вопросы, официально заявляю: Я, Святослав Вакарчук, не буду принимать участия в президентских выборах 2019 года», — сообщил он в Facebook.

По мнению музыканта, «в джинсах» он может сделать для Украины больше, чем «в галстуке». Вакарчук заявил, что вместе со своей командой будет бороться за победу проевропейских сил.

«Я верю — реальные изменения возможны! И не важно, в песнях или в политике, я всегда буду с вами на этом пути», — заключил артист.

Ранее один из кандидатов в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский выступил за то, чтобы выборы главы государства проводились через Интернет. Пользователи соцсетей поддержали его, отметив, что такой способ голосования позволил бы изъявить свою волю украинцам, находящимся за пределами страны.