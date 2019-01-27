Макрона обвинили в двойных стандартах из-за Венесуэлы

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Жан-Люк Меланшон

Глава левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон обвинил действующего президента Эммануэля Макрона в двойных стандартах в связи с его готовностью признать оппозиционера Хуана Гуайдо президентом, если в Венесуэле не объявят выборы в течение восьми дней.

«Удивительно, что президент республики, у которого в стране каждую неделю проходят демонстрации, требует роспуска Национальной ассамблеи Венесуэлы и отказывается сделать это во Франции», — написал Меланшон на своей странице в Twitter.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США полномочия Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Россия выразила поддержку президенту Николасу Мадуро. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж поддержит кандидатуру предводителя республиканской оппозиции Хуана Гуайдо, если в стране не будут объявлены выборы главы Венесуэлы. Венесуэльский народ должен иметь право самостоятельно решать свое будущее, написал Макрон в своём аккаунте в Twitter. Он также отметил «храбрость» венесуэльцев, которые вышли на улицы страны ради своей свободы, писал News.ru.