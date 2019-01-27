USD  65.917 EUR  74.6312
GOLD1,303 $   Brent61.39 $ Bitcoin3,554.38 $
МОСКВА-8°C16:08
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Макрона обвинили в двойных стандартах из-за Венесуэлы

Жан-Люк Меланшон Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жан-Люк Меланшон

в мире [ версия для печати ]

Глава левой партии «Непокорённая Франция» Жан-Люк Меланшон обвинил действующего президента Эммануэля Макрона в двойных стандартах в связи с его готовностью признать оппозиционера Хуана Гуайдо президентом, если в Венесуэле не объявят выборы в течение восьми дней.

«Удивительно, что президент республики, у которого в стране каждую неделю проходят демонстрации, требует роспуска Национальной ассамблеи Венесуэлы и отказывается сделать это во Франции», — написал Меланшон на своей странице в Twitter.

23 января спикер парламента и лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Помимо США полномочия Гуайдо признали Канада, Аргентина, Парагвай, Колумбия, Боливия, Гватемала, Бразилия, Чили, Перу, Эквадор, Коста-Рика, Франция. Россия выразила поддержку президенту Николасу Мадуро. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что Париж поддержит кандидатуру предводителя республиканской оппозиции Хуана Гуайдо, если в стране не будут объявлены выборы главы Венесуэлы. Венесуэльский народ должен иметь право самостоятельно решать свое будущее, написал Макрон в своём аккаунте в Twitter. Он также отметил «храбрость» венесуэльцев, которые вышли на улицы страны ради своей свободы, писал News.ru.


#Франция #венесуэла #эммануэльмакрон #желтыежилеты
самое читаемое
в мире
Призыв Киева «вернуть» Кавказ и Кубань высмеяли в Сети
оружие
Российский беспилотник скрытой атаки озадачил США


читайте также
в мире 13:45, 27 января 2019
Французы не видят изменений в политике Макрона
в мире 17:47, 26 января 2019
Макрон назвал музыку Леграна «мелодией ушедшей эпохи»
в мире 15:05, 26 января 2019
Франция и Германия готовы признать Гуайдо главой Венесуэлы
в мире 13:09, 18 января 2019
Макрон попробует себя в роли десантника
в мире 19:46, 8 января 2019
Макрон и Меркель подпишут новый договор о сотрудничестве
Лента новостей
спорт 16:05
Сборная Россия по биатлону выиграла смешанную эстафету
общество 16:02
Фонд Кино требует 82 миллиона от авторов «Смешариков»
общество 16:01
Кадыров отметил вклад Чечни в снятие блокады Ленинграда
в мире 15:56
Акции в поддержку Мадуро прошли в США
политика 15:48
Кремль отреагировал на новость о ЧВК для Мадуро
Другие новости
в мире 15:56
Акции в поддержку Мадуро прошли в США
в мире 15:42
Мадуро потребовал от Европы отозвать ультиматум
в мире 15:31
Мадуро: Трамп недооценивает Венесуэлу
в мире 15:21
Путин выразил соболезнования президенту Филиппин
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top