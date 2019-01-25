Лидер Косово пригласил Путина в Приштину

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Хашим Тачи

Хашим Тачи, являющийся лидером самопровозглашенной Республики Косово, пригласил президента РФ Владимира Путина посетить этот регион. Он надеется на более тесное и равноправное сотрудничество.

«Я приглашаю его приехать в Косово. Важно, чтобы мы построили хорошие отношения, как две суверенные страны. Косово не является врагом России», — сказал он в интервью РИА Новости «на полях» Всемирного экономического форума в Давосе.

Он также добавил, что во время предыдущего разговора с Владимиром Путиным, который состоялся в Париже, российский лидер сказал ему, что если Косово и Сербия достигнут мирных договорённостей, то он примет и поддержит такой документ.

14 декабря депутаты парламента Косово утвердили пакет законопроектов о трансформации Сил безопасности Косово (СБК) в полноценные вооружённые силы, писал News.ru.