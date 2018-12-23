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Лидер ХАМАС в секторе Газа встретился с главой МИД Ирана

Mohamed Zarandah/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Делегация правящего в секторе Газа движения ХАМАС во главе с одним из основателей движения Махмудом аз-Захаром провела переговоры с иранским министром иностранных дел Мохаммадом Зарифом. Встреча прошла в Палестинском законодательном совете.

Участники диалога обменялись мнениями насчёт последних событий и обсудили поддержку со стороны Ирана.

По словам Зарифа, помощь Палестине является одной из ключевых задач иранской политики.

«Мы надеемся, что некоторые мусульманские страны, которым оказывают поддержку Израиль и США, вернутся в исламский мир и поймут, что Израиль ни для кого не является ни другом, ни надёжным партнёром», — отметил глава министерства.

В свою очередь, Махмуд аз-Захар подчеркнул, что Иран предоставляет «истинную поддержку» стране.

Он также выразил надежду, что народ Палестины окажет сопротивление «сионистскому проекту», передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что не дожидаясь обнародования деталей ближневосточной инициативы США, Россия берёт на себя разрешение части проблем, связанных с Палестиной. В 2019 году Москву может посетить лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания. Целью активизации РФ на этом направлении является примирение различных палестинских фракций.


#иран #палестина #МИД #ХАМАС
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