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Лидер ХАМАС может посетить Россию

Исмаил Хания Mahmoud Issa/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Исмаил Хания

в мире [ версия для печати ]

Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания 20 декабря может посетить Россию в рамках зарубежного турне.

По данным источника в организации, Хания вместе с делегацией руководства ХАМАС отправится с визитом в Каир, где проведёт переговоры с египетскими чиновниками.

Позднее он намерен отправиться в тур, который предусматривает поездку в Россию, передаёт РИА Новости.

Как сообщал News.ru, ранее министр строительства Израиля Йоав Галант заявил, что дни лидера движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара сочтены. При этом он пообещал, что Синвар не закончит свою жизнь в доме престарелых. По его словам, Израиль проведёт ещё одну кампанию в Газе, в связи с чем главе ХАМАС следует пересмотреть свою политику. 


#россия #ХАМАС #исмаилХания
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