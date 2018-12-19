Лидер ХАМАС может посетить Россию

Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания 20 декабря может посетить Россию в рамках зарубежного турне.
По данным источника в организации, Хания вместе с делегацией руководства ХАМАС отправится с визитом в Каир, где проведёт переговоры с египетскими чиновниками.
Позднее он намерен отправиться в тур, который предусматривает поездку в Россию, передаёт РИА Новости.
Как сообщал News.ru, ранее министр строительства Израиля Йоав Галант заявил, что дни лидера движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара сочтены. При этом он пообещал, что Синвар не закончит свою жизнь в доме престарелых. По его словам, Израиль проведёт ещё одну кампанию в Газе, в связи с чем главе ХАМАС следует пересмотреть свою политику.