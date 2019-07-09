https://static.news.ru/photo/0590f17a-a252-11e9-ab8d-fa163e074e61_1024.jpg Нино Бурджанадзе Фото: facebook.com/BURJANADZE.N

Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе поприветствовала заявление президента России Владимира Путина, высказавшегося против введения санкций. По её мнению, это правильный шаг великого политика.

Это ещё раз подтвердило то, что Путин — великий политик и ещё раз оказался лучше нас, потому что мы просто опозорились. К сожалению, они оказались лучше нас и в плане воспитанности, и в политике. Путин сделал абсолютно правильный шаг, — сказала лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — Демократическое движение» в эфире грузинской телекомпании Pirveli.

9 июня Госдума единогласно поддержала заявление, осуждающее антироссийские провокации в Грузии, и предложила дать на них ответ в экономической сфере. Парламентарии сначала обсуждали предложение о запрете на ввоз в Россию грузинских вин и минеральной воды и заморозке денежных переводов из РФ в Грузию, но затем решили оставить выработку конкретных мер на усмотрение правительства.

Инициатива парламентариев стала ответом на выходку грузинского журналиста Георгия Габунии. 7 июля он в прямом эфире обматерил Путина.

Сам глава государства 9 июля выступил против введения экономических санкций в отношении Грузии. По его мнению, это помешает восстановлению отношений между странами. Кроме того, делать этого не следует «из уважения к грузинскому народу», писал News.ru.