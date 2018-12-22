Лидер «Бумбокса»: Россию высосали инопланетяне

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Группа «Бумбокс»

Украинский певец и лидер группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк заявил, что не посещает Россию, поскольку её территория превратилась в чёрную дыру.

«Понимаете, случилась такая беда, инопланетяне просто высосали эту часть земного шара, и она сейчас как черная дыра. Я очень скучаю, мне очень жаль. Очень соскучился и по родным, и по друзьям, но пока только они ко мне приезжают», — сказал музыкант в интервью шоу «Говорящие головы».

По его словам, он не сможет дать паспорт «человеку в погонах, которому отдают приказы те же люди, которые отдают приказы его коллегам стрелять по мне из установки „Град“».

Ранее News.ru писал, что София Ротару отменила участие в «Песне года» из-за военного положения на Украине. Певица, проживающая в этой стране, решила не провоцировать радикально настроенных соотечественников.