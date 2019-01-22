Лейбористы хотят провести второй референдум по Brexit

https://news.ru/storage/news/0db4a4d768086f25ab0092412fa77a0f/81871071-79ed-47ee-a014-a650315a897e_850.jpg Tim Ireland/Xinhua/Global Look Press

Лейбористская партия Великобритании внесла на рассмотрение палаты общин поправку о проведении повторного референдума по Brexit. Помимо этого, они призывают депутатов проголосовать за свой альтернативный план выхода страны из Евросоюза.

Он предполагает, что Великобритания останется в Таможенном союзе и будет иметь прочные отношения с единым рынком. А права граждан и потребительские стандарты будут гармонизированы с нормами ЕС.

«Наша поправка позволит депутатам проголосовать по вариантам, чтобы положить конец этому тупику в Brexit и предотвратить хаос отказа от сделки. Настало время для того, чтобы альтернативный план лейбористов занял центральное место, сохранив при этом все варианты, включая вариант общественного голосования», — приводит The Guardian слова лидера партии Джереми Корбина.

Действующий премьер-министр Тереза Мэй отвергает возможность второго плебисцита по этому вопросу, она считает его проведение угрозой демократии.

Как писал News.ru, разрыв ЕС с Великобританией получился неожиданно болезненным, а вероятность того, что он затянется, может привести к неблагоприятным последствиям для объединённой Европы. Между тем сами британцы всё меньше радуются возможности покинуть содружество стран континента.