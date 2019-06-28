https://static.news.ru/photo/417711e0-9a89-11e9-8a53-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Daniel Naupold/dpa/Global Look Press

Семь человек пострадали при наезде легковушки на террасу кафе на юге Франции. Инцидент произошёл в городе Мирабо департамента Воклюз.

По мнению полиции, причиной случившегося стало то, что пожилой водитель перепутал педали газа и тормоза. В результате ДТП тяжело пострадали две женщины 60 и 72 лет, сообщает газета Le Parisien.

Ранее News.ru писал о пожилом водителе, который не справился с управлением в Гамбурге. Его автомобиль на полной скорости врезался в торговый центр: машина влетела по ступенькам ко входу в здание, разбила стеклянные двери и остановилась только на эскалаторе внутри ТЦ.